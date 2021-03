Milano-Sanremo, arrivo blindato. Chiudono i negozi nel tratto finale

Sanremo. Arrivo blindato per la Milano-Sanremo 2021 in programma il prossimo sabato 20 marzo. Secondo quanto chiesto dalla Prefettura di Imperia al Comune di Sanremo e agli organizzatori della manifestazione, il gruppo Rcs, si va verso l’impossibilità di sostare per il pubblico lungo tutto il percorso della Classicissima (fatto ormai certo visto le norme Covid in vigore a partire da lunedì), con particolare riferimento ai tratti di corso Orazio Raimondo e via Roma dove è previsto l’arrivo della 112^ edizione.

