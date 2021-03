Misure e raccomandazioni non fermano la “movida”: nuovi assembramenti in piazza delle Erbe ad Albenga

Albenga. La voglia di uscire e stare assieme è tanta, specie tra i giovani che vivono da troppo tempo l’emergenza Covid, anche in vista delle prossime imminenti restrizioni per la zona arancione, tuttavia la preoccupazione sugli assembramenti in piazza delle Erbe ad Albenga resta alta, come dimostra la situazione di oggi (vedi foto). Non sono mancate numerose segnalazioni sulla situazione nella “movida” ingauna, nel centro storico, con tavoli affollati, mancanza di distanziamenti e assenza anche di mascherine di protezione.

La polizia municipale ingauna ha disposto alcuni controlli per evitare situazioni a rischio contagio e per far rispettare le norme anti Covid, ma l’affollamento del sabato pomeriggio è davvero “incontenibile”.

... » Leggi tutto