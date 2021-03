Restrizioni Covid, Canciani (FI): “Subito sostegni alle imprese o rischio di tensioni sociali sempre più concreto”

Purtroppo siamo di fronte a numeri che impongono ulteriori restrizioni. Ma i ristori siano varati tempestivamente, in contemporanea con le misure. Le imprese stanno perdendo il 30% e più del loro fatturato nel contempo le piccole e piccolissime oltre 70%: si rischia gravi tensioni sociali.

Ogni politico deve fare la sua parte senza cavalcare l’onda muovendo critiche fini a stesse. Non è il momento di giocare, lo si sta facendo da molto troppo tempo, non è il momento di mettersi in mostra ma dimostrare la propria serietà nell’affrontare questa pandemia e questa crisi finanziaria che incombe, da più di un anno, sulla testa degli italiani.

