“Ricuciamo la Valpolcevera”, domenica prova del tracciato in bici tra Righi e Cornigliano

Genova. Dopo Padova, Milano e Torino arriva a Genova Clean Cities, la nuova campagna di Legambiente che intende accendere i riflettori sul ruolo che le città italiane possono giocare per una ripartenza più ecologica e sostenibile.

Un viaggio in 14 capoluoghi italiani per promuovere con forza una nuova mobilità urbana: più elettrica, più sicura e più condivisa, cercando di spingere i processi politici locali verso misure di mobilità sostenibile e rendendo permanenti quelle eventualmente adottate in fase di emergenza.

... » Leggi tutto