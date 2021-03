Genova. Invece di seguire le lezioni in Dad, tra una lezione e l’altra, hanno deciso di organizzare un torneo alla Playstation. Quello, però, in presenza, non in streaming. E senza mascherine,

E’ così che undici adolescenti, tra i 15 e 17 anni, studenti di diverse scuole superiori genovesi sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-covid dalla polizia di stato.

