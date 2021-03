Scomparsa di Alessandra Witzel, il cordoglio del presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Andrea Spinosi

Ventimiglia. «Ciao Alessandra, non più tardi di una settimana fa eravamo assieme sul lungomare di Ventimiglia a vedere i lavori per la nuova pista ciclabile, a parlare delle ripartenza della mia città e ho molto apprezzato le tue parole, la tua pacatezza e la tua professionalità. Parlavi di Ventimiglia come della tua seconda casa tanto ti eri innamorata della nostra città e come presidente del consiglio comunale ti ringrazio per tutta la pubblicità che ci hai fatto grazie ai tuoi pregevoli servizi sul giornale, sono senza parole, vola alto. Ciao Alessandra». Con queste parole il presidente Andrea Spinosi, a nome del consiglio comunale di Ventimiglia, ricorda la giornalista Alessandra Witzel, morta all’improvviso all’età di 47 anni.

