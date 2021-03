Ue, Coldiretti Liguria: «Semplificare la normativa sulla pesca per sostenere il settore ittico locale»

Genova. «Se da un lato il nuovo regolamento controlli europeo rappresenta un’occasione per rendere tracciabile l’origine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura lungo tutta la filiera, dall’altro, anche per i pescatori liguri, rischiano di aumentare i requisiti da soddisfare per poter uscire in mare, con l’istallazione di telecamere a bordo, oltre a norme più severe da seguire, ad esempio, per il giornale di pesca elettronico: così si rischia solo di aprire ancora di più la strada all’arrivo di pesce straniero sulle tavole, oltre a mandare ulteriormente in crisi un settore che ha già subito pesanti perdite in anno di pandemia». È come commenta Coldiretti Liguria il nuovo regolamento approvato dal Parlamento Europeo che si avvia ora all’iter di negoziato in Consiglio.

