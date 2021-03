Zona arancione, anche Acquario e Galata chiudono al pubblico da lunedì

Genova. Da lunedì 15 marzo la Regione Liguria torna di colore arancione. In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM in corso per le regioni di questa colorazione, l’Acquario di Genova e il Galata Museo del Mare chiudono nuovamente dopo la riapertura delle scorse due settimane.

Quanti hanno acquistato online su www.acquariodigenova.it i biglietti a data fissa per la visita all’Acquario di Genova sono invitati a conservare i titoli di ingresso che potranno essere utilizzati in data diversa da quella prenotata nel nuovo periodo di apertura, non appena sarà definito.

