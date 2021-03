A10, ancora un lunedì da “bollino rosso”: previste code verso Genova sia al mattino che al pomeriggio

Savona. Ancora una volta la settimana è destinata a iniziare tra le difficoltà per i pendolari che, ogni giorno, si recano a Genova per lavoro. Secondo le previsioni di traffico diffuse oggi da Autostrade per l’Italia, infatti, domani i rallentamenti verso Genova dovrebbero perdurare per quasi tutta la giornata.

Nello specifico, infatti, il “bollino rosso” compare sia tra le 7 e le 10 del mattino che tra le 16 e le 19 del pomeriggio. In queste due fasce orarie, quindi, Aspi prevede tempi di percorrenza decisamente superiori alla media. Più in generale, verso Genova rallentamenti saranno possibili per tutta la mattina fino alle 13 e anche verso sera, fino alle 21.

