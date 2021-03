Ballardini: “Con 28 punti per la salvezza bisogna ancora ‘mordere il ferro’”

Genova. “Il Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante per la qualità, la forza e fare una buona partita contro una squadra importante è sempre un grande merito”. Davide Ballardini si reputa soddisfatto per il pareggio contro l’Udinese, anche se è inevitabile un po’ di amaro in bocca per le occasioni nel recupero.

Per Ballardini 28 punti non significano ancora salvezza: “Per fare 10-12 punti bisogna ‘mordere il ferro’ per usare un’espressione romagnola. Dietro al Genoa ci sono squadre importanti, non siamo ancora salvi”.

... » Leggi tutto