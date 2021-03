Blitz all’Aero Club Savona, il paracadutista Alessandro Betti nuovo presidente

Villanova d’Albenga. Alessandro Betti, 51 anni, paracadutista sportivo con un palmares di tutto rispetto, è il nuovo presidente dell’Aero Club Savona e della Riviera Ligure. È stato eletto questa mattina, domenica 14 marzo, con una sorta di blitz che ha ribaltato le previsioni della vigilia, che indicavano in Maurizio Pittamiglio il candidato unico alla presidenza nel segno della continuità. Pittamiglio, una volta a conoscenza della candidatura di Betti, ha preferito ritirarsi per non spaccare il sodalizio e “per lasciare il campo a forze più giovani”.

Le elezioni si sono svolte in presenza, all’aperto, nella sede sociale. Nell’ambito aeroportuale si è registrato anche un caso di Covid, però subito isolato e che non ha in alcun modo influito sulle attività dello scalo.

