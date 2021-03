Bordighera presente al Itb Berlin Now 2021, Confesercenti: «La promozione turistica del territorio non si ferma»

Bordighera. La promozione turistica del territorio non si ferma. Il Comune di Bordighera è stato presente al Itb Berlin Now, l’edizione 2021 in versione digitale della fiera turistica del mercato tedesco, a cui hanno preso parte 3.300 espositori da 120 paesi, con collegamenti virtuali. Per quattro giorni la città delle palme è stata nelle vetrine di circa 200 relatori internazionali in rappresentanza di compagnie aeree, settore alberghiero, crociere, tecnologie.

... » Leggi tutto