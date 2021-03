Covid, ecco il piano nazionale: obiettivo 80% di vaccinati entro settembre

Liguria. “La governance sarà accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella. I due pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere”. È quanto si legge in un comunicato del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo in merito al piano diffuso ieri per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

L’obiettivo è di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre, triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila.

... » Leggi tutto