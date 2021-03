Covid, nel savonese in crescita positivi e ospedalizzati

Liguria. Sono 321 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.456 tamponi molecolari e 1.711 test antigenici rapidi secondo il bollettino odierno inviato dalla Regione. Di questi, 53 sono in provincia di Savona.

Aumenta il numero di pazienti ricoverati in Liguria che sale a 598 (rispetto a ieri 22 in più) anche per effetto delle mancate dimissioni nel weekend. In tutta la Liguria i pazienti in terapia intensiva sono 64, mentre i morti registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 8.

