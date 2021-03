Covid, Pd Sanremo: «La campagna vaccinale è una sfida da vincere»

Sanremo. «A Toti non interessano le classifiche, per lui l’importante è partecipare, poter dire ogni giorno qualcosa di inutile piuttosto che occuparsi 24 su 24 di migliorare il sistema di vaccinazione in Liguria. Agli over 80 liguri, che al contrario di molte altre regioni dovranno aspettare fino maggio per essere vaccinati (come dichiarato dallo stesso Toti) solo perché vivono in una regione che non sa organizzare bene la campagna vaccinale, cosa risponde il governatore? “Rassegnatevi le classifiche non contano”, che tradotto vuol dire: Avete scelto Cambiamo pochi mesi fa alle elezioni. Abbiate fiducia prima o poi anche voi sarete vaccinati; nel frattempo potete stare in casa, tanto non siete produttivi.

