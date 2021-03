Cupido nel finale riacciuffa la Sportiva Sturla: Camogli pareggia 9 a 9

Camogli. Che sarebbe stata una partita difficile lo si annusava da giorni nell’ambiente bianconero, e così, puntualmente è stata. Come spesso accade nel mondo dello sport, il più classico dei testacoda offre emozioni continue e spunti per certi aspetti clamorosi.

Sì, perché la Sportiva Sturla, punti 1 nelle prime 4 partite giocate, si è trovata per ben due volte in vantaggio di tre gol ed è andata a un minuto dal vincere la partita. Sorpresa? Forse per i meno attenti sì, ma mister Temellini già nella giornata di venerdì aveva avvertito tutti che ci sarebbe stato da soffrire. Vuoi qualche assenza di troppo, vuoi una giornata apparentemente non felicissima, e soprattutto vuoi una prova perfetta da parte degli avversari: basta mescolare il tutto che il risultato finale sorprende, ma fino ad un certo punto.

... » Leggi tutto