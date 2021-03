Festa del Cross, un oro e un argento per la Cambiaso Risso tra i Master

Genova. Alla Festa del Cross, che ha preso il via ieri a Campi Bisenzio, non poteva mancare la Cambiaso Risso Running Team, società genovese che annovera molti tra i migliori specialisti della disciplina, liguri e non solo.

Nel campionato italiano di corsa campestre a staffetta categoria Master, la Cambiaso Risso ha presentato due formazioni al via ed entrambe sono andate sul podio, conquistando un primo ed un secondo posto.

... » Leggi tutto