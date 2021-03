Fratelli d’Italia a Toti: “Settore matrimoni e cerimonie totalmente paralizzato, serve intervento urgente”

Liguria. “La ristorazione è in crisi, i continui cambi di colore delle regioni stanno rendendo impossibile la vita a molti imprenditori del settore; ma la situazione è ancora più drammatica per un settore dell’incoming particolare che è quello dei matrimoni e delle cerimonie, che è completamente paralizzato”. A dirlo è Stefano Balleari, capogruppo in Regione Liguria di Fratelli d’Italia e proponente di un ordine del giorno sul tema.

“Noi abbiamo autentiche eccellenze nel settore – ricorda – che unite alle splendide location di Genova e della riviera sono ferme al palo da ormai un anno. Alla vigilia di una nuova stretta per il settore della ristorazione e con una Pasqua blindata come il Natale scorso il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia pone al Presidente Toti e alla Giunta la questione del settore eventi e cerimonie che è davvero in crisi e richiede che gli stessi siano portavoce a Roma di due richieste fondamentali: una strategia per il reale rilancio del comparto, la programmazione del futuro e anche dei ristori adeguati che possano evitare la chiusura di molti player del settore”.

