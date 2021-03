L’imprenditore andorese De Rosa incontra a distanza gli studenti dell’IIS Marconi

Andora. Venerdì 12 marzo gli studenti dell’IIS G. Marconi di Imperia hanno assistito a un incontro in modalità “a distanza” sull’industria dei materiali lapidei tenuto dall’imprenditore Salvatore De Rosa del Direttivo Nazionale CNA Costruzioni.

L’incontro organizzato all’interno dei progetti professionalizzanti dell’Istituto, fa parte di un ciclo di lezioni tenute da professionisti delle lavorazioni artigianali moderne di materiali dalla tradizione molto antica: il legno e la pietra. L’azienda di De Rosa ad Andora da anni è un punto di riferimento per la lavorazione dei materiali lapidei sia per uso edilizio e decorativo che per arredamento e arricchimento di interni. L’imprenditore De Rosa si è occupato negli anni della promozione dell’artigianato 4.0 sia attraverso la fondazione dell’associazione Artigiani Nord Ovest sia attraverso la sua opera come Portavoce Nazionale di CNA Lapidei, O.D. del distretto Lions 108IA3 e membro del Lions Club di Finale Ligure, divulgando con passione la propria esperienza in numerosi istituti scolastici delle province di Imperia e Savona. L’azienda De Rosa marmi ed affini è considerata un centro di innovazione nel settore sia per i prodotti industriali di qualità e sia per i manufatti artistici di pregio.

