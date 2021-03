Meteo Liguria: domenica di sole ma con vento forte, temperature in calo

Liguria. Masse d’aria via via più fredde da nord-est affluiscono sull’Italia. Sulla Liguria condizioni di prevalente bel tempo in un contesto piuttosto ventoso. Temperature in graduale calo, specie sui rilievi. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 14 marzo. Avvisi: Ventilazione tesa da nord-ovest, forte in mare aperto. Mari molto mossi a levante, fino ad agitati a largo. Cielo e Fenomeni: Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutta la regione. Venti: moderati/tesi da nord-ovest, con rinforzi in mare aperto. Mari: Stirati o mossi sotto-costa al settore centro-occidentale, molto mossi a levante, fino ad agitati a largo. Moto ondoso in attenuazione in serata. Temperature: In calo, più marcato sui rilievi. Sulla costa minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Nell’interno minime tra -2 e 6 gradi, massime tra 6 e 11 gradi.

