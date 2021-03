Savona, esplode la rabbia dei rider di Deliveroo: “Tariffe in calo e continuano ad assumere, non si può più lavorare”

Savona. Uno sciopero simbolico, soltanto un’ora (“abbiamo bisogno di lavorare”) ma significativa. Perché sintomo di un malessere che continua a crescere tra i rider di Deliveroo, che giorno dopo giorno vedono il sogno di uno “stipendio” diventare sempre più un miraggio. E perché lo sciopero non è nato in modo “organizzato” ma spontaneamente, mentre i ragazzi aspettavano di ritirare le consegne.

E’ successo questa sera a Savona, nel piazzale delle Officine. Ad accendere la protesta un gruppetto di rider che si trovava sul posto per ritirare alcuni ordini da McDonald’s. Tra una parola e l’altra, è emersa una preoccupazione comune: “Lavorare sta diventando impossibile”. E così il gruppo ha iniziato a fermare i “colleghi”, man mano che arrivavano sul posto per ritirare ordini: e in un’ora di stop sono circa 20 i ragazzi che hanno deciso di incrociare le braccia.

