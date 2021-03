Ultimo giorno di zona gialla nel savonese: ecco cosa non si potrà più fare almeno fino a Pasquetta

Liguria. Ultimo giorno di zona gialla in Liguria. A partire da domani infatti, lunedì 15 marzo, la nostra regione entrerà in zona arancione per effetto dell’ordinanza del ministro Speranza. E l’unica certezza è che non ne uscirà prima del 7 aprile. Finché sarà in vigore il nuovo decreto del governo Draghi, infatti, anche nelle regioni che avrebbero le condizioni per la zona gialla saranno in vigore le restrizioni della zona arancione. L’unico passaggio possibile sarà quello verso la zona rossa, passaggio che avverrà automaticamente in tutta Italia nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile (sabato, domenica di Pasqua e Pasquetta).

Ricordiamo tutte le regole in vigore con la zona arancione. Restano sempre validi il coprifuoco dalle 22 alle 5 (al di fuori di questi orari è permesso spostarsi solo per motivazioni di necessità, incluso il rientro a domicilio) e l’obbligo di indossare sempre la mascherina coprendo bocca e naso.

