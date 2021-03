Ventimiglia, fiamme in un appartamento: incendio spento da vigile del fuoco fuori servizio

Ventimiglia. Non ci ha pensato un attimo, e nonostante le fiamme alte sprigionatesi dalla cucina e il denso fumo tossico che aveva invaso l’appartamento, è entrato al suo interno per evitare il peggio: è stato il caporeparto dei vigili del fuoco di Ventimiglia Angelo Leporanico a spegnere l’incendio divampato in una abitazione di via Tenda, nei pressi dell’ex passaggio a livello ferroviario.

