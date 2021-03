Bordighera, piazza della stazione: è scontro sulle aiuole in Cor-Ten

Bordighera. E’ di nuovo polemica per i lavori di riqualificazione di piazza della stazione ferroviaria a Bordighera. Dopo le lamentele sul ritardo dell’opera, ora ad essere prese di mira sono le aiuole, ridisegnate con fioriere realizzate in acciaio Cor-Ten.

Il materiale, noto per la sua naturale ossidazione a contatto con l’aria, che lo fa sembrare “arrugginito” e “invecchiato”, è stato scambiato per un vecchio ferro arrugginito dall’architetto Marco Verrando, che ha scritto le sue perplessità su un gruppo Facebook di Bordighera.

... » Leggi tutto