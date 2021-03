Furio Zonza, l’ultimo marinaio della Seconda guerra mondiale ucciso dal Covid a 101 anni

Genova. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 10 maggio, ma dopo aver combattuto tante battaglie – per terra ma soprattutto per mare – è stato sconfitto dal Covid. E’ morto a Genova Furio Zonza, già comandante della Regia Marina Militare, ultimo marinaio genovese testimone della Seconda Guerra Mondiale e medaglia d’oro di lunga navigazione in guerra.

Zonza è stato stroncato sabato sera da complicazioni conseguenti a un’infezione da coronavirus. Era ricoverato all’ospedale Galliera. Anche la moglie, Giovanna Minetti, era stata uccisa dal Covid poco più di una settimana fa. Aveva 98 anni.

