Genova Nuoto, primo posto tra le società nelle finali regionali assolute

Genova. Si è conclusa alla Sciorba di Genova la prima parte di questa stagione con le finali regionali assolute. Ai blocchi di partenza i migliori sedici atleti per ogni distanza di gara.

Il risultato che gratifica maggiormente la Genova Nuoto è aver vinto la classifica per società con una squadra molto giovane che proprio nei giovani punta, per creare i presupposti per un prossimo quadriennio olimpico di qualità.

... » Leggi tutto