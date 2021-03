Il professor Angelo Ravelli è il nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini

Genova. Il professore Angelo Ravelli è stato nominato direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini. La nomina, votata all’unanimità, durerà 5 anni ed è stata ufficializzata oggi nel corso del Cda presieduto da Edoardo Garrone.

“Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha dato mandato al nuovo direttore generale del Gaslini, Renato Botti, insediato il 1° gennaio 2021, di predisporre il Piano Strategico 2021-2025, per consolidare il posizionamento dell’IRCCS quale ospedale di riferimento in ambito nazionale e internazionale dell’area materno- infantile, nell’ottica del miglioramento continuo e secondo una visione orientata all’eccellenza nel campo della assistenza, della ricerca e della didattica” spiega il presidente Edoardo Garrone.

“Il programma di sviluppo della Ricerca è parte fondamentale e identitaria per il nostro IRCCS e il primo passo nella definizione del Piano Strategico per il prossimo quinquennio. Tra gli obiettivi prioritari: l’aumento della quota di giovani ricercatori e la realizzazione di una nuova struttura organizzativa e gestionale della Direzione Scientifica, con la messa a regime di un centro di sperimentazioni cliniche e di un grant office. La nostra scelta è ricaduta su un professionista che unisce da una lato la profonda conoscenza della struttura e la stima del personale dell’ospedale, e dall’altro un alto profilo internazionale, un eccellente curriculum accademico e professionale nell’ambito delle scienze pediatriche, con comprovate capacità di organizzazione della ricerca e del lavoro di equipe: una scelta strategica per il miglioramento gestionale, capace di realizzare la piena integrazione della ricerca – di base, traslazionale e clinica – con le attività clinico assistenziali e didattiche” spiega il direttore generale Renato Botti.

