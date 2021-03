Vado Ligure. Le biancorosse, non senza fatica, si aggiudicano il derby ligure della Serie B femminile col Basket Pegli per 76-55.

La partita inizia a ritmi alti con le pappagalline che commettono qualche disattenzione di troppo in difesa, mentre in attacco fanno circolare la palla e giocando insieme riescono a chiudere la prima frazione in vantaggio 16-15.

