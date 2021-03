Vaccini, code all’hub di Genova centro: “Dosi arrivate con un’ora e mezza di ritardo”

Genova. Buona la prima, o quasi. Nella prima mattinata della campagna vaccinale in Liguria con anche i medici di medicina generale arruolati per le somministrazioni, si sono formate code di persone in attesa – diverse decine – all’hub dei medici della Asl 3 in centro città, in via XII Ottobre.

Qualche cittadino è arrivato in anticipo rispetto all’appuntamento stabilito, e questo ha favorito un ulteriore affollamento, ma il problema principale per le attese in centro città è stato determinato dal fatto che le dosi di vaccino – Astrazeneca, per le categorie speciali come insegnanti, polizia locale, volontari di protezione civile – sono arrivate con un’ora e mezza di ritardo.

