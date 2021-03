Amatori Nuoto Savona brillante al Campionato Regionale Assoluto

I giovani atleti dell’Amatori Nuoto Savona crescono e ottengono ottimi risultati alle finali del Campionato Regionale Assoluto in vasca corta, svoltosi alla Piscina Sciorba di Genova lo scorso fine settimana.

Qualificati alle finali i migliori sedici nuotatori liguri di ogni specialità, per l’Amatori sono scesi in acqua nove atleti: Alessandro BOLLA, Lorenzo CARLEVARINO, Francesco COSTA, Alessandro MESTURINI, Lorenzo PUGLIARO, Marco PUGLIARO, Letizia VULPETTI, Andrea ZANINI e Rossella ZUNINO.

Brillanti i risultati ottenuti, l’Amatori Nuoto, infatti, è arrivata sesta nella classifica finale delle società, grazie alle ottime prestazioni dei suoi nuotatori. In particolare, si sono confermati tra le eccellenze del nuoto ligure Francesco COSTA, che ha conquistato l’argento nei 200 Misti e il bronzo nei 200 Rana, e Lorenzo PUGLIARO medaglia di bronzo nei 400 Misti.

Tra i più giovani eccellenti le gare di Andrea ZANINI nei 1500 Stile Libero e Letizia VULPETTI nei 200 Dorso, che, pur non arrivando a podio, si sono evidenziati tra i più promettenti atleti liguri e nazionali.

... » Leggi tutto