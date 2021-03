Assi giù dal viadotto Bisagno, Pavimental rescinde il contratto con la ditta appaltatrice

Genova. A seguito della caduta di alcune palancole dal cantiere di via delle Gavette, Pavimental ha immediatamente avviato le procedure per rescindere il contratto con la “Sadis Ponteggi Srl”, società appaltatrice specializzata nel montaggio e nella gestione di ponteggi. Lo comunica la stessa Pavimental, società del gruppo Atlantia e che svolge le manutenzioni per Aspi.

In questo senso, sarà valutata l’opportunità di attivare nei confronti della medesima società ulteriori misure legali in danno, proprio a seguito di quanto accaduto. Contestualmente, la committenza ha rimosso dall’incarico il “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione” del cantiere, che verrà a stretto giro sostituito con l’ausilio di un’impresa esterna specializzata in tale tipologia di attività.

