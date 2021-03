Covid, analisi Coldiretti: “Con stop ristoranti e bar in aumento spesa domestica”

Liguria. Con la chiusura del servizio al tavolo e al bancone di bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi ed ittiturismi, anche in Liguria aumenta la spesa domestica in supermercati, negozi e presso i mercati degli agricoltori di Campagna Amica, dove si stima un aumento della spesa in media del 20% lungo la Penisola rispetto alla scorsa settimana.

E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti che evidenzia la tendenza degli italiani a cogliere una delle occasioni per uscire per andare alla ricerca di prodotti alimentari da consumare a casa, per preparare la gavetta da portare in ufficio o semplicemente per farsi un panino o la pizza per la pausa pranzo al lavoro. Ad essere maggiormente richiesti sugli scaffali sono i prodotti di base della dieta mediterranea come frutta e verdura, ma anche pasta, riso, uova, farina, zucchero, salumi, formaggi e vino.

