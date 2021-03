Covid, il Viminale ai Prefetti: “Task force contro gli assembramenti”

Liguria. Con la nuova zona arancione e in vista della stretta pasquale e primaverile saranno intensificati i controlli in questa delicata fase di crescita dei contagi e incertezza sui vaccini, in particolare nelle aree urbane a rischio assembramento. Dunque task force di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per scongiurare ogni situazione di pericolo nella diffusione del virus e far rispettare le disposizioni anti-Covid.

Lo chiede il Viminale in una circolare inviata ai Prefetti: i controlli delle forze dell’ordine vanno svolti “con accuratezza” e si devono concentrare “specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive” dice la circolare.

