Covid, Nursing Up: “Vaccini somministrati da farmacisti, oss o volontari? Toti ridicolizza gli infermieri”

Liguria. Rabbia per il sindacato degli infermieri Nursing Up, che non ha digerito le dichiarazioni del governatore Toti, secondo cui è necessario semplificare e rendere più snelle le funzioni di somministrazioni dei vaccini anti-covid incaricando anche farmacisti, operatori socio sanitari e volontari di vaccinare gli italiani.

“Ci viene da pensare che, probabilmente, il Governatore Toti non ha mai messo piede in un ospedale o che non possiede le conoscenze professionali per comprendere la complessità di una vaccinazione, ancor più quando si tratta di un prodotto da ricomporre” afferma Antonio De Palma, il presidente nazionale di Nursing Up.

