Il “ponte delle ratelle” intitolato alle vittime del Morandi, approvata mozione in Comune

Genova. Il “ponte delle ratelle”, la passerella pedonale sul torrente Polcevera che collega via Perlasca a via 30 giugno, d’ora in poi sarà dedicato alle 43 vittime del drammatico crollo del Ponte Morandi.

Il Consiglio comunale di Genova oggi ha approvato una mozione presentata dai consiglieri comunali Cristina Lodi e Gianni Crivello per attribuire questa intitolazione al Ponte delle ratelle, fino al 14 agosto 2018 famoso per i bisticci – le ratelle – tra le persone che in passato lo percorrevano quando era carrabile e poi purtroppo trasformatosi in luogo simbolo della commemorazione e del tributo che la città deve alle vittime del Morandi.

