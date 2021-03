Ponteggi caduti dal viadotto Bisagno, la rabbia dei residenti: “Non possiamo più vivere così”

Genova. “Non possiamo più vivere così, vogliamo avere una vita come tutti, e stare tranquilli nelle nostre case, dormire la notte e uscire senza rischiare ogni volta di morire”. Questo lo sfogo a caldo di una residente delle Gavette, a pochi minuti dalla caduta, l’ennesima, di materiale pesante dal viadotto Bisagno.

Questa mattina, infatti, il forte vento ha letteralmente fatto volare alcune assi di metallo dei ponteggi in allestimento, palancole secondo il vocabolario tecnico, che sono finite nelle strade sottostanti e sulle case della zona. Una di queste ha colpito la finestra di una casa, danneggiando il pavimento e sfondando la persiana. “Stavo lavorando in casa – ci racconta Mara, l’inquilina dell’abitazione colpita – quando ho sentito una forta folata di vento mi ha aperto la finestra. Mi sono avvicinata per chiuderla quando questa asse di ferro ha colpito la persiana, finendo nel mio giardino. Mi sento fortunata, io e mia figlia eravamo in casa, ma poteva andare molto diversamente“.

