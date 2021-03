Sospensione vaccino AstraZeneca, Bassetti: “Altro autogol di Aifa, le istituzioni confondono la gente”

Liguria. “L’Aifa sta facendo di tutto perché la gente non gli creda”. Così Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” in onda su Radio Cusano Campus, la decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo alcune morti sospette.

“Le istituzioni stanno confondendo la gente – continua – L’Aifa prima approva un vaccino per gli under 55, poi prolunga la fascia di età agli under 65 per poi passare agli over 65, prima dice che Astrazeneca è sicuro e poi dopo qualche ora lo sospende. Non è possibile che le istituzioni lascino completamente su noi medici la responsabilità”.

