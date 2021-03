Vaccino Covid, il 29 marzo la svolta: maxi hub pubblico-privato alla Fiera e medici in farmacia

Genova. Il 29 marzo sarà il giorno della svolta per le vaccinazioni anti-Covid in Liguria, sempre che le dosi AstraZeneca ricevano la benedizione che tutti attendono dall’Ema, l’agenzia medica europea. Quel giorno, infatti, dovrebbero partire sia le somministrazioni nelle farmacie sia il centro gestito dai privati alla Fiera del Mare, che si affiancherà a quello gestito da Asl 3.

“Stamattina abbiamo perfezionato l’accordo con le farmacie – ha spiegato il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa -. Saremo una delle prime regioni che operativamente avrà punti vaccinali in farmacia. Nelle prossime 24-48 ore definiremo i punti per la prima partenza che sarà il 29 mattina. Stiamo parlando di circa 50 punti di vaccinazione per un numero che va dai 2.500 ai 3.000 alla settimana“.

