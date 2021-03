Amt, nuove paline intelligenti alle fermate dei bus

Genova. Sampierdarena, Sestri, Prà, Pontedecimo, Certosa, Rivarolo e Borzoli: sono queste le zone servite dalle nuove paline intelligenti che AMT ha installato presso nove fermate del bus nell’ambito del progetto POR Liguria FERS del 2018.

Grazie al POR, AMT ha ottenuto finanziamenti non solo per l’acquisto di bus ma anche per investimenti relativi al miglioramento delle infrastrutture a servizio del Tpl; in questo contesto si inserisce il progetto delle nuove paline intelligenti realizzato con un finanziamento di 120.000 euro.

