Diano Arentino. Brucia ancora il bosco nella zona di Evigno. L’incendio che è divampato per cause da accertare ieri pomeriggio è andato avanti tutta la notte. Sul posto hanno operato ed opereranno i vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia e i volontari antincendio boschivo (AIB). Nessuna abitazione o fabbricato è minacciato dalle fiamme. In mattinata è atteso l’arrivo dei mezzi aerei.

