Covid e adolescenza: in crescita i casi di autolesionismo e disturbi alimentari tra i più giovani

Liguria. L’arrivo del Covid-19, il lockdown, le continue restrizioni, una vita che sembra totalmente cambiata e stravolta. A pagarne il prezzo peggiore sono gli adolescenti: autolesionismo, disturbi alimentari, auto reclusione e tentativi di suicidio sono in aumento tra i più giovani, così come disturbi più o meno gravi legati all’ansia e alla depressione. Ad illustrare le problematiche che gli adolescenti stanno vivendo in questa pandemia che ormai dura da più di un anno è la psicologa Eleonora Lusetti, che lavora per la Asl3 sia al servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ospedale Galliera sia al Centro di salute mentale.

“Sicuramente nella prima ondata c’è stata una diminuzione dei ricoveri in ospedale perché c’era grande paura e se il coprifuoco ha certamente diminuito fenomeni massicci di abuso di alcol e sostanze con la chiusura dei locali e lo stop alla movida, a partire dalla seconda ondata stiamo riscontrando un incremento di situazioni legate all’attacco al corpo che è un po’ la clinica dell’adolescente. Attacco al corpo che si manifesta attraverso autolesionismo, self cutting, disturbi alimentari e tentativi di suicidio”.

