Covid, per le scuole superiori probabile Dad al 100% anche la prossima settimana

Liguria. Almeno per la prossima settimana le scuole superiori liguri resteranno in dad al 100%. L’ipotesi, che ancora non si è tramutata in un ordinanza ufficiale, è stata anticipata questa sera dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Domani faremo una valutazione in base ai dati – ha detto Toti – ma mi pare probabile vista la curva epidemiologica che per la prossima settimana non ci saranno cambiamenti”.

... » Leggi tutto