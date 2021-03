Da pub in centro ad ape itinerante: l’idea di un giovane imprenditore per sopravvivere al Covid

Cairo Montenotte. “Vivere di solo asporto e consegne a domicilio è impossibile”, lo dicono da tempo molti baristi e ristoratori, soprattutto per quelle attività che solitamente lavorano la sera come i pub. Che fare dunque per sopravvivere in un momento di crisi economica e continue restrizioni a causa della pandemia? Cercare di trovare idee brillanti ed alternative.

È questo il caso di Riccardo Perrone, proprietario de “L’intruglio” pub del centro storico di Cairo Montenotte, che ha deciso di trasformare la sua attività in un’ape itinerante che vende bibite. Una sorta di locale on the road che, con la scelta giusta dei luoghi in cui posizionarsi, può rivelarsi un ottimo espediente per racimolare qualcosa in più al mese.

... » Leggi tutto