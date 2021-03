Diano Marina. Il Comune si tiene in casa la manutenzione del verde pubblico. Lo stabilisce un odierna determina. Nel documento si legge che sarà la società Gestioni Municipali s.p.a, nella modalità affidamento diretto in “house providing”, a curare aiuole, giardini, ed alberi di proprietà comunale. In termini tecnici sia verde pubblico “orizzontale” che “verticale”.

... » Leggi tutto