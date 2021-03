Il Setterosa chiama Carlotta Malara: “Ho pianto di gioia, vivo un sogno”

Bogliasco. Che rumore ha la felicità? Se lo chiedete a Carlotta Malara vi risponderà che per lei è quello della notifica del suo cellulare. Un suono forse non proprio bellissimo ma che per il portiere del Bogliasco ha assunto qualche giorno fa la stesa dolce melodia di un coro di angeli.

È attraverso un messaggino ricevuto all’improvviso sul proprio telefono che “Totta” ha infatti ricevuto la più grande notizia che uno sportivo possa attendersi: la chiamata in Nazionale. “In realtà più che un con messaggio vero e proprio – racconta la neoazzurra – sono venuta a conoscenza della convocazione quando ho visto che il mio numero era stato inserito all’interno del gruppo WhatsApp del Setterosa. Per qualche secondo non ho capito bene cosa stesse accadendo. Ho pensato ad un errore o ad uno scherzo. E mentre cercavo di riacquistare un po’ di lucidità sullo schermo dello smartphone è arrivata la conferma: ero stata convocata per il collegiale della prossima settimana ad Ostia”.

