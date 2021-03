Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di ricerca perdite sulle condotte nella zona, dalle 21 del giorno giovedì 18 marzo alle ore 7 del giorno venerdì 19 marzo 2021 si verificheranno interruzioni della fornitura in zona Borgo Incrociati.

Ecco le vie coinvolte: corso Monte Grappa dal civ. 1 al civ. 33, via Montesano, piazza Raggi, via Borgo Incrociati, via Carozzino.

