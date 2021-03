“Le scuole prime a chiudere e ultime a riaprire”: venerdì gli studenti in piazza a Genova

Genova. Tornano in piazza gli studenti genovesi del collettivo 16cento. L’appuntamento è per venerdì alle 9.30 in piazza Matteotti.

“Dopo un anno dalla pandemia mondiale siamo ritornati nella stessa situazione : chiusi ancora in casa, con gli stessi dubbi e le stesse incertezze – dicono i ragazzi del collettivo – i politici continuano a posticipare l’apertura delle scuole, settimana dopo settimana. Se non agiamo e rimaniamo inermi, le scuole saranno sempre le prime a chiudere e le ultime ad aprire”.

... » Leggi tutto