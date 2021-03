Pallacanestro Sestri, una raccolta fondi per dedicare a Papaleo il parquet della Benedetti

Genova. Notizia importante per la pallacanestro genovese. La Pallacanestro Sestri ha raggiunto un accordo che le permetterà per i prossimi dieci anni di fare attività nella palestra della Tea Benedetti in Via Borzoli. Il tutto con il supporto della pubblica amministrazione, la quale rimetterà a nuovo i canestri e fornirà le attrezzature necessarie per ottenere l’omologazione del campo.

La Pallacanestro Sestri ha deciso quindi di avviare una raccolta fondi per avere il parquet nella palestra e per poterlo dedicare ad Alessandro Papaleo, dirigente al quale la società era molto legata e al quale esso verrà dedicato, con tanto di scritta vicino alle panchin673417e. «Per la Pallacanestro Sestri, Alessandro era altrettanto importante: vogliamo perseguire, anche in sua memoria, gli obiettivi a lungo termine che ci eravamo dati e che proiettavano Alessandro a sognare nuovi palcoscenici per la nostra realtà».

