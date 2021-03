“Pass Covid”, l’Unione Europea propone un “passaporto sanitario” per poter viaggiare

Liguria. “Pass Covid” è la proposta avanzata dalla presidente dell’Unione Europea Ursula Von del Leyen per salvare la prossima stagione turistica oramai alle porte. L’obiettivo sarebbe poter riaprire ai viaggi internazionali all’interno dell’area Shengen, ma non solo. Consiste in un certificato che attesti la vaccinazione, la negatività ai test o la guarigione dal coronavirus, riconosciuto da tutti gli stati membri.

Il certificato, che potrebbe essere disponibile gratuitamente da giugno in formato digitale o cartaceo, sarà interoperabile e legalmente vincolante per gli Stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato, ha spiegato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, durante la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge che sarà discussa la prossima settimana al vertice dei leader dei governi. Ma già si preannuncio uno scontro politico molto acceso, viste le diverse posizioni all’interno dell’Unione.

