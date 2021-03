Quezzi, odissea dopo la frana: “Sfollati da due mesi e mezzo, vogliamo tornare a casa”

Genova. Da due mesi e mezzo non possono tornare a casa perché nessuno mette in sicurezza il muro crollato alle spalle del loro palazzo. È l’odissea che stanno vivendo quattro famiglie residenti al civico 185 di largo Augusto Merlo, nel quartiere di Quezzi, costrette a lasciare in fretta e furia i loro appartamenti lo scorso 4 gennaio, quando il terreno, gonfiato dalla pioggia incessante, ha ceduto trascinando con sé massi e fango fino a lambire le finestre delle case.

Chiariamo subito che la disputa è tutta tra privati. I vigili del fuoco, intervenuti per primi sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare l’inagibilità degli interni coinvolti emettendo un “divieto assoluto di permanenza nell’alloggio” fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. A confermare l’instabilità del fronte era stato un ulteriore cedimento avvenuto il 6 gennaio.

